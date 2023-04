Rodríguez duda Garry pueda manejar su poder

Daniel Rodríguez no cree que Ian Garry pueda aguantar con él. Rodríguez (17-3 MMA, 7-2 UFC) se encuentra con la estrella en ascenso invicta Garry (11-0 MMA, 4-0) en UFC en ABC 4 el 13 de mayo, que se lleva a cabo en el Spectrum Center en Charlotte, NC Rodríguez marca el momento más severo de Garry prueba hasta la fecha, pero fue Garry quien pidió la lucha.

Garry está saliendo de su actuación más impresionante hasta el momento, dando una clínica sorprendente al veterano Song Kenan antes de ser detenido en UFC 285 en marzo. Pero Garry cayó en la Ronda 1 antes de recuperar su estado de fluidez, y Rodríguez no quedó impresionado con su actuación.

“Ian Garry dijo que me iba a poner las manos encima. Dijo que me va a superar y que no hay mejor pegador que él. ¿Cuánto quieres apostar a que va por un derribo? Sé que está invicto, pero en el UFC, lo derribaron en su última pelea. Se suponía que iba a ganar esa pelea”.

Rodríguez ha peleado contra gente como Neil Magny, Li Jingliang y Kevin Lee. Mientras tanto, la mayor victoria de Garry fue sobre Kenan, quien regresaba de un descanso de dos años cuando pelearon. “D-Rod” espera presentar problemas a Garry que no ha experimentado antes.

“Todavía no ha peleado con nadie. Él no ha peleado contra nadie como yo. Voy a estar en su parrilla todo el tiempo… lo voy a romper. Voy a romper su voluntad. Me veo terminando la pelea. No ha sido golpeado por nadie como yo. Soy diferente. Todo el mundo lo sabe. Incluso en mi última pelea, tomé una L, pero estuve respaldando a Homeboy todo el tiempo. Ian Garry dice que me va a superar. Ya veremos.”