Mandy Rose revela cuál fue su lucha favorita en NXT

Mandy Rose salió de WWE a finales del 2022 por motivos que van más allá de lo que ocurrió en el ring, y justo cuando estaba atravesando el mejor momento de su carrera en NXT, ya que había sido Campeona NXT hasta solo 24 horas antes. Desde entonces, no ha luchado y está enfocada en sus proyectos personales, aunque no planeaba retirarse, ni tampoco descarta que algún día vuelva a regresar a la que fue su casa por algunos años.

► NXT Stand and Deliver 2022, el combate favorito de Mandy Rose

Durante su tiempo como Campeona NXT, Mandy Rose obtuvo victorias sobre luchadoras como Raquel González, Kay Lee Ray, Io Shirai, Zoey Stark y Cora Jade. También fue durante este reinado que Rose dice que tuvo una de sus luchas favoritas en NXT, cuando disputó un combate de cuatro esquinas contra Jade, Ray (Alba Fyre) e Io Shirai (Iyo Sky) en el evento NXT Stand and Deliver 2022. Así lo reseñó durante una aparición reciente en el podcast Power Alphas:

«Mi entrada fue realmente genial… Cuando me dijeron que bajaría por una de esas plataformas elevadas, pensé, ‘Oh, no, no sé si podría hacer esto’, porque También tengo mucho miedo de que los accesorios se estropeen, y Dios no lo quiera. No era tan grande. Estaba tan nerviosa, y lo peor es que cuando salí, estaba oscuro, obviamente, y tuve que pararme y ellos me pusieron completamente en la oscuridad porque al principio estaba yo en la cima y bajé, así que fue muy aterrador, no sé si me veía gracioso, no sé si ustedes se dieron cuenta. , pero sentí que estaba tratando de ser muy estoica y no mostrar miedo. Fue realmente genial verlo».

Aparte de su dramática entrada, Mandy Rose encontró una gran satisfacción en la actuación que tuvieron dentro del ring en su defensa titular en NXT Stand and Deliver 2022, y considerando que ella interpretó a una ruda despiadada en ese momento, cree que el final del combate, cuando le robó el conteo a Iyo Sky, fue bastante apropiado.