El ex campeón de peso semicompleto y pesado de la UFC, Daniel Cormier, opinó recientemente sobre las posibilidades de Michael Chandler de conseguir peleas de pago por evento en su próximo combate.

En UFC 303, Chandler hará su primera aparición en el octágono desde UFC 281, donde perdió ante Dustin Poirier por sumisión. Frente a él estará la megaestrella de la UFC Conor McGregor, que no ha luchado desde que perdió por nocaut técnico (TKO) ante Poirier en el UFC 264 de julio de 2021.

El tan esperado enfrentamiento ha estado en las cartas desde que Chandler y McGregor sirvieron como entrenadores en The Ultimate Fighter el año pasado.

► Conor impulsa las ventas» – Daniel Cormier

Durante una reciente edición de Funky and the Champ, «DC» y Ben Askren discutieron sobre la próxima pelea. Un tema que surgió es si o no Chandler podría estar buscando obtener algunos puntos de pago por evento para el combate teniendo en cuenta que su oponente es el más taquillero en la historia de UFC.

«No sé por qué le darías puntos de pago por evento a alguien que no va a impulsar las ventas», dijo Cormier. «Y no es que odie a Mike… Él no está impulsando las ventas en el suyo. Cuando peleas con Conor McGregor, Conor está impulsando las ventas, obviamente va a ser parte del pago por evento y parte del negocio.»

Askren señaló que Chandler se siente como un oponente mucho más grande que los anteriores enemigos de regreso para McGregor como Donald Cerrone. «DC» estuvo de acuerdo en que el ranking de Chandler y su posición en la UFC hacen de este un enfrentamiento atractivo.

Sin embargo, la forma en que McGregor ha dictado el ritmo previo a la pelea no ha hecho que «Iron» se vea particularmente especial.

«Mike todavía está clasificado entre los cinco o seis mejores del mundo, así que sí, por supuesto que es convincente», dijo Cormier. «En última instancia, este se siente como si se tratara de McGregor, y parte de esa razón es porque Conor continúa diciéndote cómo está tomando todas estas decisiones, y esencialmente diciéndole a Mike “Estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto”»