Mandy Rose ataca a WWE: «Me parece de hipócritas»

A pesar de su despido en 2023, Mandy Rose nunca ha dejado de estar conectada de alguna manera con la WWE. Ya sea porque tiene allí muchos amigos, porque siempre será reconocida por su carrera en la compañía, o por las incontables declaraciones que ha estado haciendo. Por ejemplo, últimamente contestó a las comparaciones con Tiffany Stratton, estuvo rememorando dos momentos vergonzosos que vivió como Superestrella, o aclaró que tiene cosas pendientes con Toxic Attraction.

► Mandy Rose ataca a WWE

Más recientemente, la creadora de contenido y modelo volvió a hablar de la empresa en su pódcast, Power Alphas, en esta ocasión haciendo referencia a haber sido excluída de un repaso que la misma realiza a los hitos de la división femenil. Perfectamente podrían haber incluído su reinado como Campeona NXT, que además le valió para ganarse el respeto y el cariño de los fanáticos, hasta el punto de que no faltaron las quejas por su despido y tampoco las ganas de que vuelva a ser una Superestrella.

«También me parece un poco gracioso e hipócrita que no pueda ser reconocida en televisión. Quiero decir, ¿cómo es posible que no incluyan mi nombre en esa larga lista de superestrellas, pero aún así puedan vender mi mercancía y figuras de acción por el resto de mi vida? Esa parte realmente me desconcierta un poco. ¿Cómo van a seguir vendiendo mis cosas durante el resto de mi vida si ni siquiera pueden mencionar mi nombre o mostrarme en la pantalla?».

