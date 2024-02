Mandy Rose: «Alguien gastó $55,000 en mi FanTime»

Si un día Mandy Rose vuelve a la WWE o a la lucha libre en otra compañía no va a ser porque lo necesite financieramente. De hecho, en ese sentido, la ahora mismo luchadora retirada no ha hecho más que ir hacia arriba desde que fuera despedida. Por ejemplo, en diciembre FanTime la felicitó por haber ganado un millón de dólares. No está claro hasta qué punto pudo haber subido o no su salario pero en 2018 estaba cobrando $80.000 dólares al año como Superestrella.

► «Alguien gastó $55,000 en mi FanTime»

Han pasado dos meses desde entonces y no tenemos datos concretos en torno a las ganancias totales de Mandy Rose en enero pero ella misma da a conocer en Power Alphas Podcast que alguien se gastó $55,000 en su FanTime, que es la plataforma donde ella sube contenido (fotos y videos) además de compartir pequeños momentos con sus seguidores. La que fuera Campeona NXT no da detalles de en qué concretamente pero sí que fue durante un lapso de tiempo.

«Tuve una persona, no diré nombres, una persona, y esto es en FanTime, gastar $55,000 en mí. Así que pensé, wow, ¿qué hace para vivir que pueda gastar este tipo de dinero en una persona? $55,000, y definitivamente fue durante un período de tiempo. Pero fue increíble. Así que gracias. Es un poco loco».

Y aún así no descarta volver a las cuerdas. Ello mientras prepara su boda con Tino Sabbatelli. Esto decía en enero:

“No puedo decir con certeza si alguna vez regresaré a la WWE. No tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Ahora mismo estoy disfrutando de mi vida. Estamos a punto de casarnos y tenemos muchos planes, viajes y proyectos interesantes en proceso. Esa es mi respuesta. Nunca deberías decir nunca. Diré que si tuviera que considerar un regreso, sería por mis fans. Sé que todos me extrañan y yo también los extraño”.