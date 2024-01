Mandy Rose aclara rumores sobre posible regreso a WWE

Mandy Rose salió de WWE a finales del 2022 por motivos que van más allá de lo sucedido en el ring, ya que se mencionó que fue por el uso de su página de FanTime. Aunque la ex Campeona NXT descartó la idea de retirarse, desde su despido ha estado enfocada en sus proyectos personales y no ha luchado desde entonces.

► Mandy Rose no cierra la puerta de un regreso a WWE

Mientras algunos se han preguntado si la ex campeona NXT podría volver a la WWE, aprovechando la coyuntura de que otros han tomado el camino de regreso con Triple H en el mando creativo, lo cierto es que no han existido planes concretos para que esto suceda en el corto o mediano plazo, y más bien el enfoque de la ex WWE está en su eventual matrimonio con su prometido Tino Sabbatelli, con quien contraerá nupcias en noviembre de este año.

Al respecto, durante un episodio reciente del Podcast Power Alphas, Mandy Rose expresó incertidumbre sobre un posible regreso a la WWE. Sin embargo, la ex campeona NXT no cerró del todo la puerta a esta posibilidad, reconociendo que los fanáticos extrañan verla en el ring.

“No puedo decir con certeza si alguna vez regresaré a la WWE. No tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Ahora mismo estoy disfrutando de mi vida. Estamos a punto de casarnos y tenemos muchos planes, viajes y proyectos interesantes en proceso. Esa es mi respuesta. Nunca deberías decir nunca. Diré que si tuviera que considerar un regreso, sería por mis fans. Sé que todos me extrañan y yo también los extraño”.