Así fue el debut de AJ Francis en MLW

Top Dolla fue despedido de WWE por segunda vez en septiembre de 2023, sin embargo, de nuevo, ya está activo en el mundo de la lucha libre independiente. De hecho, además de luchar en GCW ante Joey Janela y de asegurarse su llegada a TNA Wrestling, ahora ha hecho su debut en MLW.

Lo hizo por medio de una viñeta pregrabada emitida en el más reciente show de MLW. Allí, AJ Francis hizo una promo y retó al Campeón Mundial MLW, Alex Kane. Es decir, AJ Francis tiene ya en mente una gran lucha para mañana.

Por ahora, no se sabe qué pasará con AJ Francis. De momento, no se ha dado fechas en torno a cuándo debutará en el ring. Sin embargo, ya se sabe que luchará en la empresa. Por ahora, AJ Francis también tiene una rivalidad con Joe Hendry en TNA y también pronto luchará allí. Este es el video de la viñeta de AJ Francis en MLW:

Someone has some WORDS for @Alex_kane11 and it's @ajfrancis410!! @betonline_ag #MLW

📺: https://t.co/bg1JQ8cNcP pic.twitter.com/6Aw0FKd4G5

— MLW (@MLW) February 18, 2024