Mandy Rose ganó un millón de dólares en diciembre

«Yo diría Mandy, ¿de qué diablos estás hablando de ir a AEW?. Estás ganando más dinero con 45 minutos a la semana de lo que podrías ganar en los próximos dos años en AEW. ¿Y por qué harías eso?. Ella ha estado en la cima de la montaña (…)». Eric Bischoff pronunciaba estas palabras hablando sobre la posibilidad de que Mandy Rose firme con All Elite Wrestling mientras le está yendo mejor que nunca en FanTime. Unos días antes, nos enteramos de que había ganado $500.000 tan solo desde su despido de la WWE.

► El éxito de Mandy Rose en FanTime

La que fuera Campeona NXT no necesita de la lucha libre. Todavía no se sabe si va a volver a los encordados, pero si lo hace es porque es una de sus pasiones. Obviamente, el dinero nunca viene mal, pero realmente no le hace falta. De hecho, el mismo sitio web donde la luchadora comparte contenido para adultos acaba de felicitarla por ganar un millón de dólares en diciembre. Claro, mientras que ella gana mucho dinero, también lo hace FanTime, como cualquier otra plataforma. Rose debe ser uno de sus mayores éxitos.

Teniendo claro que un despido nunca (o casi nunca) es una buena noticia, parece que en este sentido le vino bien a Mandy Rose que la echaran de la WWE como lo hicieron pues le dio un empuje a su popularidad. Es más, muchos ni siquiera sabían que estaba subiendo contenido a FanTime. Y hay que tener en cuenta también que ella sabía que esto podía meterla en problemas con la compañía luchística y aún así siguió haciéndolo. Desde luego prefería que la echaran a cerrar su cuenta en el sitio web.

¿Tenéis ganas de que Mandy Rose vuelva a la lucha libre profesional?