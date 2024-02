Ricky Starks: «¡The Undertaker criticó mis luchas!»

«Te lo aseguro, su respuesta no me afectó, no me desanimó. Si acaso, él se veía estúpido llamándome como lo hizo. Realmente desearía haberle respondido, lo pensé después, ojalá le hubiera dicho: ‘Oye, en realidad soy negro. Así que estás equivocado. Lo siento’. Fue gracioso.». Ricky Starks ha tenido sus más y sus menos con Adam Copeland. Pero no tiene problemas con todos los miembros del Salón de la Fama de la WWE. Por ejemplo, con The Undertaker todo está bien.

► Ricky Starks y The Undertaker

El luchador de AEW habla de la leyenda viviente de WWE en Hold the Mayo.

Sobre entrenar en el gimnasio con Taker: «The Undertaker es mi luchador favorito, y como él vivía en Austin, por eso me quedo en Austin ahora mismo. Solía ir al gimnasio y, mientras entrenaba, Undertaker estaría allí. Entrené con Undertaker en todo, incluso en comer y todo. Es muy amable».

Sobre El Enterrador criticando algunos de sus trabajos independientes: «Es increíble. Recuerdo sentarme en un sofá mientras él veía algunas de mis luchas independientes, y me daba críticas. ¡Es surrealista! ¡Como si lo estuviera viendo en la televisión!».

Ricky Starks está buscando su próxima historia después de haber perdido el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Su combate más reciente no fue en esta empresa sino en la promoción independiente Turnbuckle Championship Wrestling, donde se unió a Parker Li contra The Body Guy University (Brandon Bullock y Jameson Ryan).

En cuanto a The Undertaker, desde su retiro, recientemente compartía un consejo a los luchadores actuales:

«Estos tipos son superatléticos, su nivel de atletismo es impresionante, salen ahí y le echan el 110% cada vez que están en la tele y así. Solo desearía que, si pudieran agregar un poco más de narrativa, se darían cuenta de que no tendrían que arriesgar tanto sus cuerpos. Tienen que aprender a contar historias en el ring para no hacer cosas tan físicas.



«Tal vez no lo deseen porque me han visto caminar detrás del escenario y quizás no quieran en unos 30 años estar caminando como yo, pero creo que si no mejoran un poco el aspecto de contar historias en sus carreras, seguirán dependiendo únicamente de la parte atlética y eso solo traerá más lesiones. Ya he tenido suficientes lesiones, es una verdadera porquería».