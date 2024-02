The Rock: «El Diablo está de regreso y perturba WWE»

Dwayne Johnson sigue utilizando sus redes sociales para llegar a miles y millones de personas a nivel mundial, y promocionar WrestleMania 40. Luego de su gran promo en SmackDown, en donde atacó a los Cody Crybabies y dejó en claro que iba a hacer todo lo posible ahora como miembro de The Bloodline, para hacer que Cody Rhodes saliera como todo un perdedor de WrestleMania 40.



A través de X, Rocky posteó un video especial de su aparición en SmackDown. Y compartió un gran mensaje, en donde se llama a sí mismo El Diablo. Apodo que utiliza MJF en AEW. ¿Tendrá algo que decir el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW? Aunque Rocky lo dice de forma no tan directa, pero en fin, aquí está el mensaje compartido por Rocky:

► Emotivo mensaje de The Rock por su regreso a SmackDown

He’s back.

Greatness sins.

Devil disrupts.

Always speaks the truth.

Even when he lies. Record setting crowd.

Thank you SALT LAKE CITY.

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 19, 2024

«Está de vuelta.

«La grandeza peca.

«El diablo perturba.

«Siempre habla la verdad.

«Aun cuando miente.



«Multitud récord.

«Gracias, SALT LAKE CITY.

«Energía. Erupción. Escalofríos.

«~ el campeón del pueblo

«#smackdown

«@wwe @tkogrp».