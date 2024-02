The Undertaker desea que los luchadores modernos hagan esto

A través de su nuevo videopodcast, Six Feed Under, el reconocido The Undertaker, ha hablado acerca de la lucha libre moderna. Y le pidieron que diera un consejo para los nuevos luchadores y los luchadores del futuro.



Sin duda alguna, este consejo que dio uno de los mejores luchadores y personajes de WWE en toda su historia, no va a caer en vano. Undertaker resaltó el talento y nivel atlético de los luchadores jóvenes, pero dijo que estaban fallando en algo. Estas fueron sus interesantes palabras:

► El consejo de The Undertaker a los luchadores actuales y futuro

«Estos tipos son superatléticos, su nivel de atletismo es impresionante, salen ahí y le echan el 110% cada vez que están en la tele y así. Solo desearía que, si pudieran agregar un poco más de narrativa, se darían cuenta de que no tendrían que arriesgar tanto sus cuerpos. Tienen que aprender a contar historias en el ring para no hacer cosas tan físicas.



«Tal vez no lo deseen porque me han visto caminar detrás del escenario y quizás no quieran en unos 30 años estar caminando como yo, pero creo que si no mejoran un poco el aspecto de contar historias en sus carreras, seguirán dependiendo únicamente de la parte atlética y eso solo traerá más lesiones. Ya he tenido suficientes lesiones, es una verdadera porquería».