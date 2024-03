Mandy Rose rememora un vergonzoso momento en la WWE

Antes de ser enviada a NXT (una cosa no tuvo que ver con la otra) Mandy Rose protagonizó una situación vergonzosa en WWE. En realidad, dos.

En SummerSlam 2020, enfrentó a Sonya Deville en una lucha en la que la perdedora debía abandonar la compañía. Ella salió victoriosa. Pero durante el transcurso del combate intentó armar una mesa para usarla contra su oponente y no pudo hacerlo.

En WrestleMania 37, participó en una lucha multitudinaria de equipos por una oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Entonces, no ganó. Pero antes del encuentro, durante su entrada, se resbaló porque el piso estaba mojado debido a la lluvia y eso provocó un retraso en el comienzo del evento.

► Momentos vergonzosos de Mandy Rose

Recientemente, en Power Alphas, la luchadora compartió una reflexión:

«La gente no se da cuenta, esas mesas son pesadas. Son pesadas, son duras, estás en medio del momento, estás agotada. Esa fue la peor lucha que he tenido. [Sonya] y yo coincidimos en que fue la peor lucha. Había tantas cosas pasando en nuestras vidas, fue muy mala. Una lucha realmente mala. Practiqué eso tantas veces, ‘Tengo esto’, y por alguna razón, fui en la dirección equivocada. Traté de levantarla (como lo había hecho antes), y simplemente no pude. Luego intenté patearla, pero no pude levantarla. Luego, la mesa se movía conmigo. El árbitro estaba tratando de ayudarme tanto, ‘Hazlo de esta manera’.

«Luego me dijo que estaba empeorando tanto y que estaba tomando tanto tiempo que dijo: ‘Olvida eso, al diablo con la mesa. Olvídalo’. Ni siquiera la estábamos usando, solo estábamos insinuándola. Se suponía que debíamos hacer toda una secuencia en la que insinuábamos y luego caíamos sobre ella, pero ni siquiera llegamos a la parte de la caída. Él dijo: ‘Al diablo, ni siquiera lo insinuaremos’. Él seguía diciéndome: ‘Plan B’. ‘No, puedo hacer esto’. Fue tan vergonzoso. Fue peor que resbalar en WrestleMania. Esos son los dos principales momentos, pero fue uno de los momentos más embarazosos de mi carrera. La gente aún me persigue con eso. ‘Mandy Rose vs. La Mesa, WrestleMania 38′».