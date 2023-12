Mandy Rose: «Yo no les gustaba a las Bella Twins»

Mandy Rose aprovechó su reciente visita a Power Alphas para expresar algunas situaciones negativas que vivió durante sus muchos años en WWE. También la libertad que tiene ahora para hablar de lo que crea conveniente sin que en la empresa le digan los temas que puede y no puede tratar en las entrevistas. Por ejemplo, dio a conocer que sentía que en Total Divas querían destruirla:

“[En Total Divas] simplemente estaba en un lugar donde no me sentía yo misma. No sabía a dónde ir. No tenía a nadie. No sabía quién estaba de mi lado. Me sentía muy sola. (…) Sentía que la gente estaba tratando de destruirme.”

► Mandy Rose recuerda a las Bella Twins

De la misma manera, la exluchadora se acordó de las Bella Twins y su tiempo con ellas en la temporada cinco del reality show para señalar que no les gustaba demasiado. Sería interesante que las hermanas contestaran y que tuviéramos también su punto de vista pero todavía no lo han hecho. Por otro lado, Rose aclara que ahora su relación es buena.

«Sentí que, debido a que las Bellas eran lo más grande y tenían más tiempo en el negocio, además de tener una gran presencia, todos siempre estaban tratando de complacerlas. Las chicas y yo también estábamos tratando de ganarnos su favor, pero no creo que les cayera muy bien al principio, no voy a mentir. Ahora me llevo genial con ellas. Las adoro y tengo un gran respeto por ellas.»

Las Gemelas Bella también han estado bastante en primera plana últimamente pese a su distancia de WWE. Por ejemplo, recientemente comentaban, de nuevo, que quieren que sus hijos las vean luchar, por lo que quizá no han dicho su última palabra en el encordado. Sería también genial que las tres volvieran para enfrentarse.