The Bella Twins están retiradas como luchadoras desde 2022. Las dos participaron en el Royal Rumble como su última vista a las cuerdas. Aquello fue tres años después de haberse despedido de las mismas después de su historia con Ronda Rousey; Nikki Bella intentó destronarla como Campeona Raw en Evolution. En estos casi dos años que han pasado las hermanas han hablado en múltiples ocasiones de volver, aunque nunca se ha concretado nada.

► The Bella Twins podrían volver

En cambio, el deseo sigue presente. Ya no solo por ellas, porque la lucha libre profesional fue sus vidas durante mucho tiempo, sino porque quieren que sus hijos las vean. Así lo señalan en una reciente entrevista con The Messenger. Y no es la primera vez que comentan esto. Como siempre, queda ver si realmente lo hacen o no. Por ahora, no tenemos conocimiento de que hayan tenido conversaciones con alguna empresa para ponerse las botas de nuevo. Cualquiera pensaría que volverán en WWE pero quizá no.

«Nunca decimos nunca. Obviamente, extrañamos la lucha. Ya sabes, la lucha tiene un lugar especial en nuestros corazones. Extrañamos a los fanáticos, las luces, la multitud«.

«Nos encantaría que nuestros hijos pudieran vernos. Birdie nos ha visto en el Royal Rumble. Pero un día, en algún lugar del mundo, nos encantaría que estuvieran en primera fila y vieran a sus mamás dando espectáculo en el ring.»

Es interesante recordar que hace tan solo un mes Nikki apuntaba esto sobre su posible regreso a la acción luchística:

«Queremos una última aventura. Especialmente cuando nuestros hijos sean un poco mayores y puedan sentarse a ver a sus mamás dar espectáculo, y si mi cirujano me lo permite.»