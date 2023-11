Nikki Bella está fuera de WWE pero sigue en USA Network como anfitriona de ‘Barmageddon’ con Blake Shelton y Carson Daly. No es como cuando CM Punk trabajaba en WWE Backstage que existía una conexión entre ambas partes, sin embargo, en realidad de alguna manera sí pues la compañía luchística hace publicidad del programa durante sus episodios de Raw. Y en el más reciente Michael Cole evitó mencionar a su excompañera, algo de lo cual ella estuvo hablando después en NBC Chicago.

► Nikki Bella, decepcionada con WWE

«Es triste. Como, obviamente, hay muchas cosas que podría decir sobre eso. Creo que, más que nada, es decepcionante. Trabajé allí durante 16 años y contribuí a allanar el camino para ellos. Además, siempre han sido como una familia para mí, y pase lo que pase, alejarme, para mí, no fue algo malintencionado.

«Estoy en un punto de mi vida en el que quiero hacer cosas sin escuchar la palabra ‘no’, y esto fue estrictamente un asunto de negocios. Tal vez hubo algunas cosas personales que sucedieron a lo largo de los años y que también me empujaron en esa dirección, pero creo que, más que nada, es decepcionante porque no veo que eso suceda con los hombres.

«Por alguna razón, con las mujeres que son francas, y lo hemos visto en el pasado con otras mujeres, simplemente quieren excluirlas. Creo que es triste porque todos lo vemos como una familia y así que, ‘Está bien, no quieren decir mi nombre, está bien. Barmageddon recibió un reconocimiento y también Blake Shelton, así que eso me hace feliz. Mucha gente en la WWE siempre será como una familia para mí, y me comunico con muchos de ellos. El Universo de la WWE siempre será una familia para mí, al igual que mi Bella Army. Así que estoy muy agradecida por todos ustedes y por todos nosotros que aún podemos conservar los recuerdos«.