Kamille podría reforzar WWE o AEW en 2024

Lleva tiempo Kamille sintiéndose infravalorada como una de las caras femeniles de las principales promotoras estadounidenses del panorama «mainstream». El problema es que NWA ya no es tan «mainstream». De hecho, su popularidad ha decaído enormemente en los últimos años, coincidiendo con el ascenso de Kamille.

Esta gladiadora vio finalizada su longeva ostentación del Campeonato Mundial Femenil NWA hace ya casi tres meses, y recientemente, comentó su futuro con Pro Wrestling Boom Podcast with Jason Powell.

« Por supuesto que estaría satisfecha quedándome con la NWA . La palabra es definitivamente ‘satisfecha’. Mi esposo [ Thom Latimer ] está allí. He estado allí durante cinco años, conozco cómo funciona todo, conozco a todos allí, conozco cómo funciona. Me siento muy cómoda allí. Pero también llega un momento en la vida en el que tienes que decir: ‘Bueno, ¿quiero quedarme satisfecha, o quiero salir un poco de mi zona de confort? ’ Así que definitivamente es algo que ha estado en mi mente. Pero tengo tiempo para pensarlo detenidamente . Ya veremos».

Kamille ha evitado pronunciarse públicamente sobre cuándo concluye su actual contrato con NWA. Y aunque afirmara entonces que le quedaba bastante tiempo para reflexionar, ahora sabemos que no tanto, gracias a Mike Johnson de PWInsider, quien revela lo siguiente.

Desconocemos, por fuentes, si WWE y/o AEW guardan interés formal en hacerse con los servicios de Kamille y buscarán atraerla a sus dominios en enero. Tuvo dos «tryouts» fallidos tiempo atrás dentro de McMahonlandia, pero la gladiadora dejó buenas sensaciones. Actualmente, con mayor experiencia y renombre, quizás WWE decida, cuanto menos, darle una oportunidad en forma de contrato.

Mientras, AEW posee una división femenil tal vez más necesitada de potenciales estrellas, y pocas gladiadoras de su elenco lucen como Kamille, quien podría tomar el relevo en este sentido de Jade Cargill.

🔈 “Yeah, I said what I said, hope they heard me. Nah, y'all m***f**** don't deserve me” 🚨 pic.twitter.com/09o7TlFyCo