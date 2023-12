Nia Jax: «He oído mucho de CM Punk, yo quiero…»

CM Punk se ha encontrado con una WWE muy distinta a la que dejó en 2014. Ni siquiera Vince McMahon es el dueño ahora. Y entre las muchas diferencias hay un montón de Superestrellas que no estaban ahí hace nueve años. Por ejemplo, Nia Jax. La samoana no comenzó su carrera en la lucha libre hasta 2015, cuando se unió a la compañía como una luchadora en desarrollo.

► Nia Jax habla de CM Punk

No sabemos si The Irresistible Force había tenido la oportunidad de pasar tiempo con el Best in the World en estos años en otras plataformas pero ahora ambos son compañeros de vestidor y tienen la ocasión de conocerse; no se pueden comparar, pero Jax también tiene unas cuantas polémicas en su pasado. Y ella hablaba así sobre él recientemente con Mike Karolyi:

«Esa es la maravillosa característica de la WWE. No creo que muchas cosas puedan preverse con los eventos recientes. Me encantaría predecir el futuro, pero lo grandioso de la WWE es que es impredecible. Siempre te mantiene en vilo. Siempre te sorprenderá y te mantendrá emocionada. Amo a Randy Orton, es uno de mis seres humanos favoritos y soy una gran fan suya. Lo vi cuando era niña y ahora tengo la oportunidad de trabajar con él. Incluso me han aplicado el RKO. Es un talento de primera.

«Aunque no he tenido la oportunidad de trabajar con CM Punk, he escuchado muchas cosas positivas sobre él y estoy emocionada de ver lo que puede aportar ya que ha estado ausente por un tiempo. Hay tantas cosas que pueden suceder en la WWE: las sorpresas que tenemos, los regresos que experimentamos, y la llegada de nuevos talentos desde NXT. Es sumamente impredecible, pero siempre será emocionante y entretenido.»