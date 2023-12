«WWE necesitaba a Randy Orton», señala Kurt Angle

Kurt Angle es mucho más cercano a Randy Orton que otros exluchadores o luchadores de WWE debido a que «Kim [Orton] y Giovanna [Angle] son mejores amigas», como el miembro del Salón de la Fama señalaba recientemente, cuando también compartía la preocupación de su amigo por no volver a luchar: «Él me decía: ‘Oye, hombre, no pinta bien. No sé cómo va a sanar mi espalda, si es que va a sanar’«.

► «WWE necesitaba a Randy Orton»

De la misma manera, más recientemente, ahora que The Viper ha vuelto a WWE, The Wrestling Machine ha compartido sus impresiones en The Kurt Angle Show. Orton acaba de firmar como nuevo luchador de SmackDown, donde estará buscando a Roman Reigns y The Bloodline. Todavía no se sabe cuando tendrá su siguiente combate después de Survivor Series, donde salió victorioso de la lucha WarGames.

«Sí, parece una superestrella. El retorno de Randy Orton a la WWE es la mejor noticia que he escuchado en unos cuantos años. Quiero decir, Randy es realmente especial. Es un individuo increíblemente talentoso y creo que la WWE realmente lo necesitaba. Se ve genial. Estoy contento de que haya regresado porque realmente lidió con esa cirugía. Sí, no estaba mejorando y estaba muy frustrado. Me alegra que haya logrado regresar».

Un detalle interesante a tener en cuenta acerca del regreso y futuro de Randy Orton en WWE es que en el mismo evento premium decía a los fanáticos que aún tiene por delante 10 años. Puede parecer mucho, pero si las lesiones lo respetan, en realidad no es tanto. Tiene solo 43 años. Incluso 53 sería pronto para retirarse si se mantiene en buena forma física, adapta su estilo y lucha de cuando en cuando.