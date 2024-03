Matt Morgan: «WWE se equivocó al despedir a Mandy Rose»

El recordado exluchador de WWE y TNA Wrestling, entre otras empresas, Matt Morgan, recientemente habló en el podcast Gigantic Pop, y allí tocó el tema de Mandy Rose, quien fue despedida de WWE en diciembre de 2022, luego de que se filtrara que estaba realizando contenido con una alta carga de desnudez en su OnlyFans.

Desde entonces, la mujer está feliz con su OnlyFans y ha tenido multimillonarias ganancias. Y es que hasta una sola persona gastó 55 mil dólares en contenido personalizado de fotos y videos de Rose. Pero, regresando a Morgan, este aseguró que ahora está más que claro que WWE cometió un gran error al despedir a Rose. Estas fueron sus palabras:

► Matt Morgan cree que WWE nunca debió despedir a Mandy Rose

“Mandy Rose era una multimillonaria esperando a que sucediera. Lo siento, no me importa lo que diga nadie. No me importa cuál sea el color de su cabello, el color de sus ojos. Lo siento, esa chica tiene carisma para días y desperdiciaron la oportunidad de aprovecharlo.

«Porque, como, ella hizo su parte. Hizo todo lo que se supone que debía hacer hasta el hartazgo porque deberían haberla llamado incluso más prematuramente, lo que finalmente sucedió. Durante mucho tiempo, Glenn, ¿cuánto tiempo dirías que ella llevó NXT cargada a sus espaldas? Chica o chico, lo siento. Ella cargó sola con el peso de NXT y consiguió mucho rating. Mandy cargó con NXT en su espalda, incluso por encima de los chicos. Con todo respeto para cada chico en esa división, lo siento, ella era un talento más imperdible que cualquier chico en esa división. WWE se arruinó gravemente ella misma al despedir a Mandy Rose, lo siento”.