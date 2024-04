Becky Lynch analiza los cambios que ha sufrido WWE

Desde que tomó el control total de las decisiones creativas, Triple H ha marcado el comienzo de una nueva era para la WWE que ha visto mayores números de audiencia televisiva, mayor asistencia a eventos en vivo, programación de mayor calidad y, en resumen, fanáticos más felices y grandes números a nivel financiero para la compañía.

► Becky Lynch sentía «desorganización en WWE» antes de la era de Triple H

Durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet», la Campeona Mundial Becky Lynch habló sobre la nueva dirección positiva que la WWE ha tomado con Triple H al mando de la toma de decisiones creativas. The Man señaló que detalló sucesos de un ambiente de trabajo errático en sus memorias más vendidas «Becky Lynch: The Man: Not Your Average Girl» y continuó describiendo la naturaleza desorganizada de la empresa bajo el régimen anterior.

«Creo que es el liderazgo que tenemos ahora y que las cosas están pensadas porque no era ningún secreto que antes el programa sería reescrito, tal como estaba sucediendo».

«No era extraño que tuvieran un programa en papel y aparecieramos y Vince McMahon lo rompiera y empezáramos desde cero, y luego a las 6 de la tarde tus cambios creativos, y luego tú dices: ‘Oh, está bien, bueno, ¿qué estamos haciendo?’ Y no siempre coincidió con lo que habíamos hecho la semana pasada».

«Creo que ha sido un gran cambio, y luego se sueltan un poco las riendas en términos de permitir que la gente tenga un poco más de libertad para probar cosas».

Sin duda, una de las voces más importantes dentro del elenco de WWE ha resaltado las diferencias que han existido entre el régimen de Triple H y el de Vince McMahon, y sin duda, parece reflejar el sentir de la mayoría de las Superestrellas, quienes han visto su moral levantada en esta nueva era, teniendo en cuenta además que «The Game» ha recibido todo el apoyo de la directiva de TKO para continuar en sus funciones actuales.