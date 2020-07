Luke Gallows y Karl Anderson iban a ser parte del Inner Circle de AEW

En las últimas horas se ha hecho viral un comentario de Chris Jericho en contra de Luke Gallows y Karl Anderson por haber rechazado firmar contrato con AEW. Estaba bastante furioso con ellos porque tanto él como The Young Bucks y Kenny Omega creían que el año pasado iban a recaer en las filas de All Elite Wrestling. Pero ese no fue el caso. Renovaron con WWE porque AJ Styles y Triple H, este último de forma muy agresiva, logró convencerlos.

► El Inner Circle de AEW pudo haber sido muy diferente con Luke Gallows y Karl Anderson

Ahora, Chris Jericho volvió a referirse al tema y reveló que Doc Gallows y Karl Anderson eran dos nombres que había pensando inicialmente para que formaran parte de su grupo, el Inner Circle, en AEW. Estos eran los planes originales para The Good Brothers en AEW según reveló Jericho en su canal oficial de YouTube:

"Estoy muy feliz por ellos. Hicieron un gran podcast esta semana, Talk'n'Shop, hablaron de la controversia cuando volvieron a WWE después de que conversamos para llevarlos a AEW por un par de meses. The Young Bucks, Kenny Omega y yo, digamos que convencimos a Tony Khan de que ellos serían excelentes para AEW y una de las ideas en un momento era tener a Gallows y Anderson en el Inner Circle.

"Permítanmente decir: me encanta el Círculo Interno actual. Creo que nos topamos con algo realmente genial. Pero tengan en cuenta que si bien conocía a Jake Hager, no había visto ni había trabajado con él en años, y tampoco alguna vez había conocido a Santana y Ortiz, solamente en mi crucero, en donde nos cruzamos brevemente, y no conocía a Sammy Guevara en lo absoluto. Básicamente, el plan era tenerme a mí y a Jake, quienes teníamos un poco de historia y habíamos tenido unos buenos combates y unos buenos momentos juntos, pero no teníamos nada con los otros chicos.

"Así que es algo como al azar. Es como formar una banda con cinco tipos que nunca antes se han visto, ¿saben? Pero aquí estamos ahora, creo yo, con una de las mejores facciones en la historia de la lucha libre profesional y logramos esto solo en un año, ni siquiera en un año, realmente. Así que estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos y creo que hay mucho más por venir".