Luke Gallows y Karl Anderson brindaron un entretenido show en el más reciente edición de su podcast TalknShop. Aquí les traemos un resumen de algunas de las cosas importantes que dijeron.

► Karl Anderson y Luke Gallows rompen el silencio

— Gallows y Anderson reconocieron que no eran felices por la forma en cómo los programaron en WWE. Y que incluso antes de llegar a WWE, iban a firmar con TNA. Sus primeros tiempos en WWE, hasta octubre de 2016, fue divertido.

— Dijeron que no creen que Vince McMahon alguna vez hubiera sabido de su gran historia y sus grandes logros en NJPW y que solamente querían firmar a AJ Styles.

— Gallows recuerdó cómo Big Cass fue con él a proponer una idea, y la próxima semana la hicieron... ¡pero con otros luchadores!

Acerca de su renovación con WWE en julio de 2019: Anderson:

Anderson: "Estuvimos así de cerca de firmar con AEW. Nos reunimos con The Young Bucks en enero del año pasado en un restaurante en Ontario para obtener más detalles de la promoción que estaban construyendo. Salimos de esa reunión pensando que AEW sería nuestro próximo capítulo, porque ya llevábamos bastante tiempo siendo infelices en AEW.

Gallows: "Una vez AEW se hizo público y empezó a ganar popularidad, nos reunimos con Kenny Omega en Winnipeg. Y también hicimos un acuerdo con Rocky Romero para trabajar algunas fechas en NJPW luego de que nuestros contratos expiraran. Pero al mismo tiempo, Triple H empezó a presionarnos fuertemente para renovar con WWE. Era dar el salto de WWE, la meca a algo de lo que no estábamos seguros si iba a pasar o no, si iba a triunfar o no. Estábamos emocionados por ello, pero al final del día, somos luchadores profesionales de oficio desde hace mucho tiempo y este tipo nos traía una oferta grande de dinero en AEW, una empresa de un tipo con mucho dinero, eso era lo que escuchábamos, que iba a ser la próxima alternativa, pero nueve de cada diez veces eso se vuele realidad.

"No es que no tuviéramos confianza en nuestros amigos, toda la del mundo la teníamos, pero estábamos hablando de grandes corporaciones, negocios y millones sino miles de millones y toda esta clase de cosas. Pensábamos en qué pasaría si no tenía éxito AEW. Siendo famosos en la televisión estadounidense ahora, ¿cuándo dinero nos iba a poder pagar NJPW? ¿Habrá suficiente dinero?"

Anderson: "Recuerdo que Triple H nos dijo: 'Cuando los veo pienso en sus hijos. ¿Y si AEW no dura? Les prometo que WWE siempre estará aquí. Quiero hacerles este trato que les garantizará vivir bien por el resto de sus vidas'. Es algo muy difícil".

Anderson: "Sabíamos que AEW iba a ocurrir y sería exitosa. Simplemente sucumbimos ante la cantidad de promesas, cumplidas o no, y de dinero. Pero también firmamos porque pensábamos que iba a ser nuestro último contrato y ya estábamos listo para cumplirlo antes de retirarnos".

Cómo hubiera sido su debut en AEW:

"En junio de 2019, Matt Jackson nos envió el plan para nuestro debut en el primer episodio de AEW Dynamite en octubre. Luego de la lucha estelar, la música de Machine Gun iba a sonar. Yo salía, Gallows salía detrás de mí. Le hacemos el Too Sweet a The Young Bucks y Kenny, todos felices, y luego les damos una paliza. Es uno de los meyores arrepentimientos de mi vida que eso no haya sucedido. Me mata. Mal. Tuvimos una gran oferta de dos años con AEW, luego nos íbamos a reunir con Tony Khan para hablar por primera vez.

"Sin embargo, antes de esa reunión, luchamos en Japón a finales de junio en equipo con Triple H. Antes, nos llevó a su camerino privado y nos preguntó cuánto nos iba a tomar firmar. Les dijimos cómo nos sentíamos porque bien podría ser nuestro último contrato, así que necesitábamos seguridad para el futuro. Luego de la lucha, nos arrinconó tras bambalinas con una oferta que no podíamos rechazar. Firmamos esa misma noche, y luego le preguntamos a Matt y Nick Jackson si todavía debíamos ir a la reunión con Tony para explicarle qué había pasado, pero dijeron que no tenía sentido. Llevábamos 6 meses diciéndole a los Bucks y a Kenny que íbamos a ir y luego todo se fue a la mie***".

Anderson: "Hubo algunos resentimientos, creo. Porque la gente de AEW confiaba en los Bucks y ya habían dicho a otra gente que íbamos a firmar y luego no firmamos, lo que hizo que pareciera que no pudieron cerrar el trato".

Acerca del nombre The OC:

"Nos pusieron The Club y luego terminaron eso de la nada porque Vince quería algo diferente. Fue una cosa de Triple H, quería que fuéramos The OC: el Original Club, el Only Club, etc. Pero luego, en el Raw siguiente, perdí con Ricochet en dos segundos".