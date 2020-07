Ayer, en la tercera lucha del PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020 vimos a Bayley, acompañada de Sasha Banks, vencer a Nikki Cross, acompañada de Alexa Bliss, para retener el Campeonato SmackDown en algo más de 12 minutos. Sin embargo, dicho resultado no estuvo ajeno de polémica, puesto que Bayley utilizó una manopla que le proporcionó La Jefa y atacó a su rival mientras el réferi estaba distraído. Eso preparó el camino para que la campeona ejecute su maniobra final y logre la victoria.

En el último episodio de SmackDown, Nikki Cross estaba nerviosa mientras hablaba con Alexa Bliss sobre lo que temía. Dijo que tenía miedo de dejar escapar su oportunidad en Extreme Rules, pero su compañera y amiga, Alexa Bliss, le aseguró que ese no sería el caso. Luego, Nikki Cross atacaría a Bayley, quien estaba parada con Sasha Banks muy cerca de ellas, teniendo que ser separada por Sasha Banks y Bliss.

Mientras se dirigía al encuentro con un nivel de confianza gracias a las palabras de aliento de Alexa Bliss, Asuka y Kairi Sane, Nikki Cross lució de buena manera, ya que pudo contrarrestar todo lo que la Campeona SmackDown le puso por delante. Eventualmente, esto frustró tanto a Bayley, al punto de tener que recurrir a tácticas ilegales para obtener la victoria en el encuentro.

Ahora, luego de asimilar la derrota de anoche, podemos ver cómo Nikki Cross recuperó la confianza en sí misma y así lo ha dado a conocer publicando un mensaje alentador en su cuenta de Twitter.

Feeling the loss, and the pain. I didn’t win but I re-gained something in the process. I won something else. Self belief and the confidence to push forward. Ability to look in the mirror at night. you just gotta pick yourself up and keep going#extremerules @WWE @WWENetwork https://t.co/wX7ZYj2TMS

— Nikki Cross (@NikkiCrossWWE) July 20, 2020