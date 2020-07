Roman Reigns musculoso: así luce durante la pandemia

En las últimas horas, Roman Reigns ha sorprendido al mundo de la lucha libre profesional. A través de su cuenta oficial de Instagram, el luchador mostró un vídeo donde se le ve entrenando fuertemente. Y en el mismo carrusel, al final, sorprendió a todos con su nuevo look, luciendo de la manera más musculosa que jamás se le haya visto en su vida.

► Roman Reigns musculoso como nunca antes se había visto

El luchador, de 35 años de edad, se encuentra en su casa en Tampa, Florida, resguardado luego de que decidiera a última hora no grabar su lucha ante Goldberg en WrestleMania 36. Desde entonces, no se le ha visto en la programación de WWE, y aunque el señor Vince McMahon comprende los distintos motivos por los que Reigns decidió confinarse (su sistema inmunológico y el hecho de que recientemente nacieron sus mellizos) a veces se pone enojado con el hecho de que Reigns no esté en la programación de WWE, y por ese motivo evitan mencionarlo al máximo.

Por ahora, no se sabe qué pasará con Reigns ni cuándo volverá a luchar. El hecho es que es casi seguro que tampoco estará el próximo mes en SummerSlam 2020. Por ahora, aprovecha que no tiene que estar tanto tiempo en la carretera y puede dormir y recuperarse mucho mejor, para seguir aumentando el tamaño de sus brazos.