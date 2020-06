No sé cuál será el devenir de Impact Wrestling después de las recientes salidas de peso de varios nombres. Como consecuencia directa del movimiento #SpeakingOut, Joey Ryan y Dave Crist fueron despedidos, mientras que Michael Elgin se ganó una suspensión. Y cuando el temporal parecía haber pasado, un incidente entre bastidores provocó que la antigua TNA decidiera mostrarle la puerta a "Unbreakable". Suceso que llegó casi al mismo tiempo que la salida de Tessa Blanchard, ante su negativa a renovar contrato.

Así, en apenas una semana, Impact perdió a dos de sus principales estelaristas y a dos competidores de medio cartel muy utilizados.

Impact, por tanto, necesita de fichajes que suplan estas importantes bajas, aunque la que reportamos a continuación se adscribe a la división de parejas, una escena que de momento no luce necesitada de nuevos nombres.

Hace un par de días, Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet publicó que Luke Gallows y Karl Anderson estaban a un paso de recalar en Impact. Y ahora, Gary Cassidy de Sportskeeda asegura que el acuerdo entre ambas partes ya es una realidad.

I've been told Luke Gallows and Karl Anderson to IMPACT Wrestling IS a done deal.



The pair will debut in July, either at Slammiversary or shortly after, in line with the terms of their WWE non-compete clause.



The deal allows the former WWE Tag Team Champions to work with NJPW.