Joey Ryan despedido de Impact Wrestling | Michael Elgin suspendido

Joey Ryan despedido. Siguen conociéndose las repercusiones de #SpeakingOut, el movimiento #MeToo de la lucha libre profesional. En las últimas horas se ha podido saber que Impact Wrestling tomó la decisión de suspender a Michael Elgin y de despedir a Joey Ryan.

La información ha sido dada a conocer por Sean Ross Sapp de Fightful, a través de su cuenta oficial de Twitter:

Impact Wrestling has terminated the contracts of Joey Ryan and Dave Crist. Michael Elgin has been suspended pending further review of allegations.