La lucha de Tres Niveles del Infierno en WWE que nadie recuerda

El pasado 9 de enero, Drew McIntyre derrotó a Cody Rhodes y se convirtió en el nuevo Campeón Indisputable WWE. Esa lucha fue la modalidad de Tres Niveles del Infierno, la cual significó el regreso de este tipo de lucha al elenco principal tras 12 años.

Y decimos que en el elenco principal, pues la estipulación se utilizó también en NXT. La lucha siempre recordada es la de Adam Cole y Johnny Gargano en NXT TakeOver: Toronto 2019.

Sin embargo, hubo otra hace cuatro años en el ultimo evento de NXT que llevó el nombre de TakeOver. Esa lucha ha sido omitida en muchas publicaciones de creadores de contenido, quizá porque WWE también la omitió, pues los participantes ya no se encuentran en la empresa.

► O’Reilly contra Cole: la ultima y nos vamos…

2021 fue el año de que la mejor facción en la historia de NXT, The Undisputed Era, comenzará a autodestruirse tras el evento Vengeance Day con Adam Cole atacando tanto al entonces campeón, Finn Bálor como a su compañero Kyle O’Reilly y comenzando una rivalidad con este ultimo. Su primera lucha encabezó la segunda noche de Stand and Deliver, un combate no sancionado que fue ganado por el canadiense tras 40 minutos de brutalidad.

La rivalidad tendría una parada en el evento In Your House, donde fueron incluidos en una lucha de cinco hombres por el Campeonato NXT que defendía Karrion Kross ante ellos, Johnny Gargano y Pete Dunne. Kross retuvo el cinturón.

En el especial de NXT, The Great American Bash, Cole empató la rivalidad en una lucha con reglas normales, dejando la mesa servida para el ultimo capitulo de esta riña personal, que también marcaría el inicio del final del NXT que todos amábamos.

► Para el ultimo TakeOver de la historia, Kyle y Cole en una lucha de tres niveles del infierno

La lucha fue presentada simplemente como de dos a tres caídas. Pero de todos modos entendíamos de cual estipulación se trataba. La primera caída constaría de una lucha normal, la cual fue ganada por el canadiense tras bloquear el Panama Sunrise de Cole y aplicándole enredadera.

La segunda caída fue Street Fight, la cual ganó Cole mediante un Last Shot para igualar el marcador. La tercera caída, y el final de esta rivalidad, fue dentro de una jaula de acero, siendo O’Reilly el ganador cuando, aun esposado a la cuerdas, logró rendir a Adam con una palanca en la rodilla, y de paso sacarlo de la WWE.

Si bien O’Reilly ganó la rivalidad, nunca pasó de la división de parejas al ser juntado por Von Wagner, fracasando en el evento WarGames en su búsqueda por los Campeonatos de Parejas NXT ante Imperium. O’Reilly terminó atacando a Von Wagner tras la lucha y unos días después y por coincidencia del destino, una jaula de acero seria lugar donde otro miembro de la Undisputed Era tendría su ultima lucha dentro de WWE.