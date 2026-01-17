Otra más de Jim Cornette contra Donald Trump

Jim Cornette va contra Donald Trump. Da igual cuando leas esto. En esta ocasión, dona dinero al trabajador que acusó al político de «protector de pedófilos«. Durante una visita del presidente de Estados Unidos a la planta de Ford en Dearborn (Míchigan), TJ Sabula, empleado de la misma y miembro del sindicato United Auto Workers, le gritó esas tres palabras en referencia a críticas sobre el manejo de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

► Jim Cornette contra Donald Trump

A dicho ataque, Trump respondió con gestos obscenos, incluyendo levantar el dedo medio y decir “que te j*dan”. Debido a ello, la empresa de automóviles suspendió a Sabula de su trabajo mientras se lleva a cabo una investigación interna por violar normas de conducta en el lugar de trabajo. En declaraciones al Washington Post, Sabula dijo que “definitivamente no se arrepiente en absoluto” de lo que dijo, aunque manifestó preocupación por su futuro laboral y afirmó sentirse objeto de represalias políticas por “avergonzar a Trump”.

La situación generó una gran atención pública: se lanzó una campaña de donaciones en línea para apoyarlo durante la suspensión, que recaudó cientos de miles de dólares en pocas horas. Una campaña en GoFundMe en la que ha participado precisamente Cornette. La popular personalidad de la lucha libre profesional y su esposa, Stacey, donaron la cantidad de cinco mil dólares. Así lo comunica en redes sociales, donde ha estado defendiendo a Sabula (y atacando más a Trump):

«Si alguien conoce a TJ Sabula, que sepa que tengo un ‘gracias’, un apretón de manos y un cheque de 5 mil dólares para él«.

If anyone knows TJ Sabula I have a thank-you, a handshake and a check for $5,000 ready for him: https://t.co/V6lCJd2AOZ — Jim Cornette (@TheJimCornette) January 14, 2026

En otros mensajes, Cornette se refirió a Trump como “S–tler” (mezcla de “shit” y “Hitler”).