Triple H: «Todos debemos ponernos en forma»

El director de contenido, ex-luchador y miembro del Salón de la Fama de WWE Triple H habla en primera persona de su experiencia, su visión sobre el fitness y el regreso del Presidential Fitness Test impulsado por Donald Trump. Lo hace en un artículo escrito por él mismo en Fox News.

My fitness journey started when I was 14. Yours can start today. https://t.co/nGOuE7rbbc — Triple H (@TripleH) January 17, 2026

► En palabras de Triple H

«PAUL “TRIPLE H” LEVESQUE: Pasé de pesar 59 kilos a ser campeón del mundo. Todos debemos ponernos en forma.

«A los 14 años medía casi 1,83 metros, estaba lleno de acné y pesaba apenas 59 kilos mojado. Lo recuerdo bien porque fue el año en que me apunté a un gimnasio. Estaba en la autopista Daniel Webster, cerca de mi casa en Nashua, New Hampshire, y mi madre dijo que me llevaría siempre que mantuviera buenas notas.

Embed from Getty Images

Nunca olvidaré los sonidos que me recibieron al cruzar la puerta: el choque metálico de las pesas, los discos cargándose en las máquinas, los gruñidos que acompañaban cada repetición. Recuerdo pensar: aquí está pasando algo poderoso. Y era más que eso: era transformador. Cuando empecé no podía hacer ni una sola dominada. Por suerte, algunos de los chicos mayores me animaron y me dieron consejos sobre todo, desde la técnica hasta la nutrición. De repente, me enganché. El gimnasio me ayudó a verme de otra manera. Me permitió imaginar en quién quería convertirme. Para mí, entrenar iluminó un destino.

No estoy sugiriendo que te conviertas en una Superestrella de la WWE ni siquiera en atleta. Sé tú mismo. Pero entiende que una rutina de ejercicio —no tiene por qué ser levantar pesas en un gimnasio— te ayudará a llegar a donde quieres. Y te imploro a ti y a tus hijos que empecéis ahora mismo. Os hará mejores, más despiertos, más sanos.

Este año se cumple el 70º aniversario del Consejo Presidencial de Deportes, Fitness y Nutrición, fundado por el presidente Dwight D. Eisenhower. Ahora, el presidente Donald Trump está revitalizando el consejo y recuperando uno de sus pilares: el Test Presidencial de Condición Física. Trabajaremos con escuelas y comunidades de todo el país para animar a los estadounidenses de todas las generaciones a ser más sanos, más fuertes y más activos en su vida diaria.

Embed from Getty Images

La realidad es esta: nuestra salud ha empeorado drásticamente en las últimas décadas. Los estadounidenses son cada vez más sedentarios y tienen dietas poco nutritivas. Nuestros niños, en particular, afrontan una crisis. Las tasas de enfermedades crónicas y mala alimentación están disparadas. La diabetes infantil aumenta a un ritmo alarmante. Uno de cada cinco niños en Estados Unidos es obeso —un aumento del 270 % respecto a hace 50 años— y los niños obesos tienen cinco veces más probabilidades de seguir siéndolo en la edad adulta.

En resumen: estamos permitiendo que nuestros hijos coman porciones gigantes de comida ultraprocesada y pasen demasiado tiempo sentados frente a las pantallas. Ya casi no juegan al aire libre. Las escuelas rara vez inculcan hábitos de vida saludables: ejercicio, buena alimentación y el deseo de superarse. No podemos seguir así.

Por eso, quienes formamos parte del Consejo Presidencial de Deportes, Fitness y Nutrición estamos tan comprometidos con revertir esta calamidad y revolucionar la salud y la forma física de los estadounidenses, especialmente de la próxima generación.

Es vital cuidarnos físicamente. Pero aún más importante es dar ejemplo. Los niños no solo escuchan: observan. Y la buena noticia es que no es tan complicado. No hace falta pasar horas levantando pesas ni entrenar para un maratón.

Embed from Getty Images

Un simple paseo diario de 15 minutos reduce de forma significativa el riesgo de muerte prematura. Así que sal ahí fuera, muévete, empieza a exigirte. Empieza poco a poco, progresa gradualmente, pero no dejes de aparecer cada día. Recuerda: no se trata solo de ti. Se trata de tus hijos.

La forma física es mucho más que ser fuerte, rápido o jugar en equipos de élite. En realidad, no escribo esto para quienes ya se consideran atletas, sino para quienes no. A ellos les diría lo mismo que les dije a mis propias hijas cuando algo les parecía difícil: la recompensa está al otro lado de la dificultad.

No importa si ahora no puedes hacer ni una dominada, ni una flexión, ni un abdominal. Lo que importa es que lo intentes. Si sigues intentándolo, lo conseguirás. El entrenamiento te dará disciplina. La disciplina te dará confianza. Y esa confianza te abrirá la puerta de lo posible. De eso va todo esto en realidad.

Una rutina de ejercicio te cambia como persona. Cambia el rumbo de tu vida. Así que, en nombre del presidente, te pregunto: ¿estás listo?«.

Embed from Getty Images