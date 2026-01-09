Drew McIntyre venció a Cody Rhodes y es el nuevo Campeón Indisputable WWE

En una lucha épica que agotó el tiempo del SmackDown desde Berlín, Drew McIntyre logró finalmente lo que había anhelado durante meses, derrotando a Cody Rhodes en los Tres Niveles del Infierno para convertirse en el nuevo Campeón Indisputable de la WWE.

► Momentos clave

El primer asalto fue un duelo de táctica. Cody salió como un huracán, evitando caer en la provocación de McIntyre de usar una silla, lo que le hubiera costado la descalificación. A pesar de conectar un Cody Cutter y mostrar dominio, una patada baja ilegal de McIntyre le permitió al escocés conectar su Claymore y llevarse la primera caída.

El segundo nivel, sin reglas, transformó la lucha en una guerra. Ésta se extendió por todo el recinto, desde los pasillos hasta el backstage, culminando con una espectacular plancha de Cody desde el graderío sobre McIntyre, quien yacía sobre una mesa. De vuelta al ringside, un Cross Rhodes sobre la mesa de comentaristas le dio a Rhodes la segunda caída, forzando el desempate definitivo dentro de una jaula de acero.

Encerrados, la violencia escaló. McIntyre, herido, buscó desesperadamente escapar, mientras Cody lo perseguía para infligir más castigo. Un Cross Rhodes y un Cody Cutter estuvieron a punto de terminar con el sueño de McIntyre, quien sobrevivió milagrosamente. En el clímax, ambos se encaramaron a lo alto de la jaula, donde Rhodes, en lugar de escapar, se lanzó en un arriesgado Cody Cutter desde la cúspide.

Cuando todo parecía perdido para McIntyre, la traición y la oportunidad se aliaron. Al intentar salir por la puerta, se encontró con Jacob Fatu, quien lo emboscó con una golpiza brutal. Cody intentó detener el ataque injusto. Esa distracción fue la ventana que McIntyre necesitó. Aprovechando que Rhodes forcejeaba con Fatu, Drew McIntyre escapó por la puerta de la jaula, ganando la tercera caída y coronándose como nuevo campeón.

► ¿Y ahora qué?

La victoria de McIntyre llegó con controversia. Consiguió su ansiado título, pero su camino al trono estuvo pavimentado por una interferencia externa. Ahora está a la espera de su primer retador, que se definirá mediante un mini torneo en SmackDown.