Los protagonistas de la semana en WWE 31 de mayo al 6 de junio 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en WWE.

Italia no solo es tierra de arte, historia y pasta esta semana también fue el escenario donde la WWE prendió la mecha de uno de sus torneos más esperados del año. Con el King and Queen of the Ring 2026 arrancando en Raw desde la Unipol Arena de Turín, y continuando en SmackDown desde Bolonia, el roster tuvo apenas unos días para demostrar quién merece estar en la conversación de cara a Night of Champions en Arabia Saudita el 27 de junio, y a SummerSlam poco después.

► Los protagonistas de la semana en WWE del 31 de mayo al 6 de junio 2026

Oba Femi protagonizó el momento más impactante de la semana. En un fatal-4-way que incluía al mismísimo Campeón Intercontinental Penta, más la amenaza de Solo Sikoa y la velocidad de Carmelo Hayes, Femi no solo sobrevivió sino que dominó de principio a fin. No hubo interferencias, no hubo trampa: pura fuerza bruta y presencia. Su victoria fue un mensaje directo al resto del torneo no importa quién esté en el ring, él es el hombre a vencer. Llega a las semifinales como el favorito más sólido del lado masculino.

Fue la primera luchadora de toda la semana en asegurar un boleto a las semifinales, marcando el ritmo del torneo completo. Su grupo era especialmente peligroso: Roxanne Pérez ex Campeona NXT, Giulia es una de las técnicas más completas del roster, y Lash Legend tiene el físico para imponerse a cualquiera. Aun así, Sky manejó el caos con la inteligencia y la agilidad que la caracterizan, convirtiendo la confusión a su favor. Con la oportunidad de pelear por un campeonato mundial en SummerSlam como premio, llega a las semis con todo el impulso.

Tuvo que sacar lo mejor de sí mismo para sobrevivir la noche. Kam Hendrix llegó con todo desde el primer segundo — showtime kick, desnucadora, DDT — y en varias ocasiones estuvo a punto de quedarse con el título. Para complicar aún más las cosas, Naraku apareció entre el público para desconcentrar al campeón, y Mason Rook también rondó la situación desde afuera. Que D’Angelo haya podido mantener la calma, retomar el control y cerrar con un Chokeslam devastador en medio de toda esa presión habla muy bien de su mentalidad de campeón. No fue una defensa limpia, pero sí fue una defensa real — y eso es lo que importa en NXT.

► Combate de la semana

Seth Rollins vs. Bron Breakker – WWE Raw – 1 de junio 2026

Desde que Bron Breakker expulsó a Seth Rollins de The Vision hace varios meses, la tensión entre ambos no hizo más que crecer. La herida más profunda llegó en WrestleMania 42, donde Breakker le costó a Rollins el título que tanto buscaba. Esta lucha en Raw era el tercer capítulo de su saga —el rubber match definitivo— con Rollins buscando cobrar una deuda que tenía pendiente. No era solo una victoria lo que estaba en juego: era el orgullo de quien más tiene que demostrar dentro de The Vision.