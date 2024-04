Cameron Grimes fue despedido recientemente de la WWE y Logan Paul se puso en contacto con él. Cabe mencionarse que Grimes es una de las personas que ha estado ayudando al ahora Campeón de Estados Unidos.

► Logan Paul contactó con Cameron Grimes

«Lo mejor de todo el apoyo que he recibido es que más personas me han dicho ‘Eres una gran persona’ que ‘Eres un buen luchador’. Durante el último año y medio, simplemente poder hablar y pasar tiempo con todos, eso es todo lo que he querido hacer, ser una buena persona. Eso realmente me ayudó. Esto puede sonar extraño debido al nivel de estrella que es, pero Logan Paul se puso en contacto conmigo. Pensé que fue bastante genial. Él es una megaestrella, incluso más allá de la lucha libre. Él me dijo algunas cosas que me hicieron sentir bien.

«Durante el último año, Shane Helms ha sido fundamental en mi carrera. Ha hecho mucho por mí. Él es el cerebro detrás de Logan Paul. Nadie lo sabe porque él no lo publicita. Shane es quien asesora a Logan antes de sus luchas. En las últimas luchas, fui asistente de Shane para Logan. Tuve la oportunidad de estar cerca de ellos y ayudar en eso, lo cual fue muy emocionante. En este WrestleMania, tuve la oportunidad de contribuir en la organización de la lucha triple amenaza. Fue increíble para mí. Literalmente, hace dos semanas, estuve en el WrestleMania más grande de todos los tiempos, en Gorilla, contribuyendo en la preparación de una lucha«, explica Cameron en una entrevista con Busted Open Radio.