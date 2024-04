Cameron Grimes: «Me mintieron sobre mi permanencia en WWE»

Cameron Grimes se unió a un pequeño grupo de luchadores despedidos por WWE el pasado viernes y lo comunicó por medio de sus redes sociales. El ex Campeón Norteamericano NXT se unió a Xyon Quinn, Jinder Mahal, Von Wagner, Veer y Sanga, como las Superestrellas que vieron la puerta de salida, y que estarán bajo una cláusula de no competición de 90 días antes de que puedan continuar sus carreras en otra parte.

► Cameron Grimes fue despedido por WWE

Durante una aparición en Busted Open Radio, Cameron Grimes compartió que un ejecutivo de alto rango de la WWE le dijo que tenía seguridad laboral, aunque evidentemente eso no sucedió, ya que lo despidieron solo unos días después. Curiosamente, Grimes bromeaba con una eventual salida, probablemente porque se dio cuenta (y así lo contó) que no habían planes creativos para él.

”Literalmente, la última vez que estuve en la televisión, un ejecutivo bastante alto me lo dijo, porque, ya sabes, estaba preocupado. Comenzar con este personaje del mercado de valores me hizo ver las empresas desde una perspectiva diferente, ¿sabes a qué me refiero? Siguiendo a estas empresas y jugando con las acciones, vería las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces supe que hacía más de un año que no trabajaba y que gano un salario decente. Así que sabía que si alguien miraba los libros, yo sería la primera persona en ser eliminada. Si lo miras estrictamente desde el punto de vista monetario. Pero si lo miras como, ‘Está bien, bueno, si este es un talento que puede hacer algo por nosotros’. Ya sabes a lo que me refiero, me van a retener.

Así que un alto ejecutivo me dijo el viernes de la semana pasada que siempre tendría un trabajo aquí. Nunca tendría que preocuparme por perder mi trabajo aquí, después de expresarle mis preocupaciones de esa manera.

Y cinco días después, me llamaron y me dijeron que había perdido el trabajo. Así que no lo sé”.

“Siempre me dijeron que en realidad no tenían una idea para mí en ese momento. Presenté un montón de ideas diferentes. Presenté un montón de ideas de personajes diferentes, porque tenía la sensación de que el tema del dinero simplemente no iba a funcionar allí. Ya lo habían probado con Baron Corbin antes de que yo me acercara a lo de JBL. Siento que eso se debió en gran medida al éxito que tuve con el personaje de Cameron Grimes en NXT. Creo que es por eso que optaron por esa historia…

En los últimos meses había estado yendo a escritores y esas cosas y les decía: ‘Oye, solo quiero trabajar’. Al final del día, sólo quiero trabajar. Sólo quiero trabajar’. Y oía que eso me haría sonar un poco amargado. No entiendo ese proceso. No entiendo cómo me sentí un poco amargado. Supongo que cada semana, cuando pides trabajo, empieza a molestar a la gente, ¿sabes? Quiero decir, supongo que pude verlo”.

Cameron Grimes está fuera de WWE y está tratando de recuperar su ánimo poco a poco, mientras se prepara para lo que le deparará el futuro.