Llorando en un video tremendamente emotivo, Cameron Grimes acaba de comunicar su despido de WWE.

«Aquí Trevor Lee, también conocido como Cameron Grimes. Acabo de colgar el teléfono con WWE. Desafortunadamente, he sido liberado de mi contrato. Hace cinco años, lo último que pude decirle a mi padre fue que había firmado con WWE. (…) Vamos a resolver esto. Esto no es lo que quería hacer en absoluto. WWE es todo lo que siempre he querido hacer, pero si tengo que ir a otro lugar para mostrarles que se perdieron algo, supongo que eso es lo que debo hacer».

El luchador está recibiendo todo el cariño de la comunidad luchística -no solo por su tristeza sino porque realmente es alguien querido en la industria; antes de firmar con la compañía llevaba muchos años trabajando como independiente- y Matt Hardy ha querido animarlo con estas palabras en X:

«Trevor, admiro tu pasión y tu emocionalidad genuina. He estado contigo desde el mismo momento en que naciste y he sido testigo de tu crecimiento. Estoy inmensamente orgulloso de ti, y tu padre también lo está. El primer paso hacia la realización de tus sueños puede ser duro, pero marca el inicio de un período de crecimiento personal y cambios necesarios. También es una oportunidad perfecta para mostrar al mundo quién eres realmente. Eres uno de los luchadores más talentosos que he visto, y esa habilidad está arraigada en tu ser. Solo veo cosas grandiosas en tu futuro.»

Trevor, I love your passion & your raw emotion. I’ve been in your life & known you since you were literally born. I am IMMENSELY proud of you. So is your father. The first release from your dream hits hard, but it ushers in a period of personal growth & mandatory change. It’s… https://t.co/l1fc1uCGS2

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) April 23, 2024