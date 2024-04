Como Rhea Ripley tuvo a Motionless In White interpretando su tema de entrada en WrestleMania XL, Damian Priest quiere lo mismo con Metallica. La legendaria banda no son los responsables de la canción que suena cuando aparece en escena en la WWE pero ese mismo deseo comparte en Metal Hammer.

► Damian Priest, Metallica y WrestleMania

«Claro que sí. Siento que están intrínsecamente ligados (el metal y la lucha libre). Quiero decir, en un espectáculo de lucha libre ves un mar de camisetas negras, y en un concierto de metal ves lo mismo, ¿no? Son cosas que tienen el mismo tipo de carácter o personalidad. Es algo que, como mencionas, la lucha libre y el metal no son lo habitual, no son la norma. Nuestras bases de fans son increíblemente apasionadas. Soy fan de los deportes, las películas y toda clase de cosas, pero cuando se trata de estas industrias, la pasión de un fanático por sumergirse en ellas, creo que es un sentimiento especial y no se puede comparar con nada más.

«¡Nada menos que Metallica! ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Te imaginas a Metallica tocando mientras camino hacia el ring? ¡Sería increíble! Sí. Oye, tal vez tenga que hablar con el jefe y decirle: ‘¿Qué tal Metallica?’ Eso sería un escenario de sueño completamente diferente. Ni siquiera sé si estoy listo para eso.»

Quizá suceda en WrestleMania 41. ¿Llegará a entonces como Campeón Mundial de Peso Pesado? De momento, va a exponer el título ante Jey Uso en Backlash France. Antes, veremos qué sucede en el programa de WWE RAW del 22 de abril y si Drew McIntyre continúa buscando venganza contra él.