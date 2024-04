Una lucha de ensueño que podría darse en AEW es The Elite contra The Undisputed Era. Lamentablemente para todos los que querríamos disfrutarla, está realmente lejos de poder realizarse. Por ejemplo, The Young Bucks prefieren a Kazuchike Okada que a Kenny Omega. O podemos señalar que la segunda facción ni siquiera existe en estos momentos, más bien The Undisputed Kingdom, donde además no está Kyle O’Reilly. Así que no va a suceder en un futuro cercano.

► ¿The Elite vs. The Undisputed Era?

Pero quizá las palabras del mismo O’Reilly a Fightful pueda ser un primer paso en esa dirección:

«Sin duda, es un combate soñado para muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Sería increíble hacerlo algún día. Pero estas cosas escapan de nuestro control. Lesiones, decisiones creativas, reservas… son tantos los factores que influyen cuando se toman estas decisiones. ¿Quién sabe? Puede que suceda, puede que nunca suceda. Está fuera de mi alcance. Lo único que puedo hacer realmente es prepararme para, si y cuando suceda, dar lo mejor de mí y dejarlo todo sobre el ring.»

En otro orden de cosas, en la misma entrevista el luchador habla de Bloodsport y las MMA:

«Por supuesto, siempre (le gustaría participar en la promoción de Josh Barnett). Creo que Bloodsport es asombroso. Me encanta ese estilo. Me encanta la lucha estilo shoot. Nunca he participado en un evento así por completo, pero creo que sería divertido.

«Esa (las artes marciales) es la razón por la que comencé a entrenar en primer lugar. La lucha libre fue mi primer amor. La lucha aún no había despegado realmente, no era tan popular cuando apenas estaba comenzando a entrenar. Era más un complemento para mis habilidades en la lucha libre. Me gustaba ese estilo de lucha y hacía cosas como una llave al brazo y patadas en mis primeros años. Mirando hacia atrás, no era bueno. No aplicaba realmente la técnica adecuada y no iba al gimnasio a que me dieran palizas y dejaba a un lado mi ego. Eso es lo difícil para los luchadores muchas veces, cuando estás acostumbrado a trabajar. Ir a un gimnasio y simplemente estar a merced de los tipos y que te den una paliza, es horrible por un tiempo. Luego, las cosas se vuelven divertidas una vez que te vuelves bueno en ellas. Ahora tengo una técnica decente, y eso se tradujo muy bien a la lucha libre para mí. Ese es el camino que he elegido y trato de mantenerme en él.»