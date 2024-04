Cameron Grimes llorando: «Fui despedido de WWE»

Cameron Grimes se convierte en el más reciente luchador despedido por WWE. Esta mañana, a través de sus redes sociales, el gladiador, de 30 años de edad, subió un video a sus redes sociales y en donde salió con los ojos llorosos anunciando que acababa de hablar por teléfono con ejecutivos de WWE, que le informaron su despido.

«Este es Trevor Lee, también conocido como Cameron Grimes. Acabo de colgar el teléfono con WWE. Desafortunadamente, he sido liberado de mi contrato. Hace cinco años, lo último que pude decirle a mi padre fue que había firmado con WWE.

► Cameron Grimes anunció su despido de WWE en medio de lágrimas

«Amaba trabajar aquí. Quiero agradecer absolutamente a todos los que me han ayudado. Aunque no me han visto en el último año, he estado haciendo mi mejor esfuerzo para aprender de todos los que simplemente se sentaban y escuchaban».

«Si eres un fan mío, te estoy diciendo que hay un fuego encendido bajo mi trasero, hombre. Todo lo que quiero hacer es trabajar. Esto es todo lo que tengo, hombre. Pero bueno, la buena noticia es que no habrá forma de detener a Trevor Lee, bebé. Los amo, los amo.

https://twitter.com/CGrimesWWE/status/1782806784949841925

«Vamos a resolver esto. Esto no es lo que quería hacer en absoluto. WWE es todo lo que siempre he querido hacer, pero si tengo que ir a otro lugar para mostrarles que se perdieron algo, supongo que eso es lo que debo hacer».

Grimes tiene un gran pasado en el mundo de la lucha libre independiente, y llegó a WWE después de TNA en 2019. Desde el WWE Draft de 2023, llegó a SmackDown, luego de haber sido Campeón Norteamericano NXT. Sin embargo, poco o nada hizo en SmackDown. Su última aparición fue una derrota ante Bron Breakker en un minuto y 21 segundos en el SmackDown del 12 de abril.