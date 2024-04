Matt Hardy cuenta todo de su reciente regreso a TNA

Matt Hardy sorprendió a todos los fans de TNA volviendo a la compañía que una vez fue su casa durante Rebellion. Ahora, el veterano cuenta todos los detalles. Ello después de haber aclarado que sigue siendo agente libre y que está dispuesto a volver a la WWE.

► De regreso a TNA

«Hablé con AEW, y antes que nada, quiero dejar claro que amo AEW. Disfruto trabajar con Tony Khan, es una gran persona. Mi contrato llegó a su fin y aún no habíamos llegado a un acuerdo. Todavía estamos en medio de las conversaciones. Literalmente, en la última semana, he hablado con todos los promotores de todas las empresas que existen. [TNA Rebellion] fue mi forma de demostrar que la lucha libre aún puede ser impredecible. Esto surgió con solo unos días de anticipación. Empezamos a hablar de esto el miércoles y así fue como se concretó. Pasaron un par de días filmando para TNA y desarrollando un pequeño arco argumental. La lucha libre es mejor cuando es impredecible.

«Lo que voy a hacer con Moose y The System en las próximas semanas, creo que será una serie muy interesante. También me convencieron cuando me ofrecieron volver a ser Broken Matt Hardy. Dijeron, ‘Nos encantaría hacer eso’, y utilizar la Casa Hardy. Mi esposa está en excelente forma en este momento, estaría dispuesta a luchar. King Maxel, Gotchic Baby y siento que mi esposa podrían aprovechar algunas cosas de TNA, ya que es una influyente en las redes sociales, muy popular en TikTok en este momento. Creo que puede ayudar a aumentar el estatus y la reputación de TNA. La idea de vender a mi familia y hablar de una aparición en Hardy Compound, eso fue lo que me convenció de estas fechas.

«Hablamos al respecto y llegamos a un acuerdo. Siento que ser Broken Matt era la mejor opción porque TNA está en mi ADN cuando se trata de Broken Matt. Esa es la génesis de Broken Matt. Me dieron esa oportunidad. Me permitieron pensar fuera de la caja y realmente enloquecer y hacer algo especial. Tienen una base de fanáticos que acepta muy bien lo que se sale de lo normal en la lucha libre. Es muy diferente de la base de fanáticos fervientes de AEW. Son más centrados en el deporte y en la lucha libre. TNA es muy divertido para mí. No me queda mucho tiempo para hacer esto, un par de años más, veremos. Me siento bien, me estoy cuidando y he tenido tiempo libre. No quiero desperdiciar el tiempo que me queda. Quiero contribuir tanto como pueda y quiero cimentar mi legado y espero que el legado de mi hermano y el mío.

«Quiero llegar a un lugar donde pueda contribuir lo más posible, ese es mi objetivo. Donde pueda ir, quiero ir, y quiero tener un impacto en la lucha libre y ayudar también a la próxima generación y a los chicos más jóvenes. Ese es definitivamente un objetivo mío. Al hablar con TNA, Tommy Dreamer se puso en contacto conmigo y comenzamos a hablar de cosas. Empezamos a hablar de Broken Matt, me comuniqué con algunos de los escritores, estaban hablando de ideas para Hardy Compound, cosas que hacer con The System. Fue realmente satisfactorio para mí. ‘Esto será divertido, especialmente durante mi tiempo libre’. No estoy comprometido en ningún lugar. No tengo contrato. No soy el tipo de persona que se sienta en casa esperando que suene el teléfono. Voy a salir y buscarlo, eso es lo que voy a hacer. Salgo y aprovecho las oportunidades. Eso es lo que hace a Matt Hardy, Matt Hardy.»