Dominik Mysterio: «¡No voy a ningún maldito sitio!»

Días atrás, Dave Meltzer informaba de que Dominik Mysterio se iba a someter a cirugía para sanar la lesión en su codo:

“Dominik Mysterio también tuvo una lesión en el codo. Aparentemente ocurrió en un combate del 15 de abril con Andrade y nos lo describieron como un extraño accidente. Se someterá a una cirugía Tommy John en el codo, lo que para un lanzador de béisbol significa al menos nueve meses de baja. Dado que no tiene que realizar lanzamientos fuertes, su tiempo de recuperación probablemente sería un poco más corto. Por ahora, el plan sería mantenerlo como personaje de televisión mientras se recupera. Estaba fuera de la gira europea y tenía el brazo en cabestrillo en Raw”.

► Dominik Mysterio no necesita cirugía

No obstante, en realidad no va a ser así, según comunica el mismo luchador de la WWE en redes sociales:

«Este tipo no necesita cirugía», escribe. Y en el gif leemos: «¡No voy a ningún maldito sitio!».

No surgery for this guy… pic.twitter.com/XzhCxqUs69 — Dominik (@DomMysterio35) April 26, 2024

Lesionado está pero parece que no de tanta gravedad, así que veremos cuando vuelve a los encordados. Mientras, como el pasado lunes, continuará apareciendo en Raw. Ello al mismo tiempo que The Judgment Day se encuentra en una crisis con Damian Priest, el Campeón Mundial de Peso Pesado, intentando tomar el control.

