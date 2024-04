Undertaker: «R-Truth merece su propio show en WWE»

Nunca han tenido mucho que ver pero The Undertaker y R-Truth trabajan juntos en WWE desde 2008. Compartieron una vez el cuadrilátero antes, en el Royal Rumble 2001, y desde que «The Truth» volviera a la compañía lo hicieron en ocho ocasiones, incluyendo la Cámara de la Eliminación por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Elimination Chamber 2010. No han tenido un mano a mano. Su última lucha en el Tuwaiq Trophy Gauntlet en Super ShowDown 2020.

► The Undertaker elogia a R-Truth

Ambos, salvando las distancias, han sido de lo mejor que ha dado el imperio de la lucha libre en estos 16 años. Claro que no se pueden comparar pero lo divertido que es R-Truth jamás lo ha sido The Undertaker. Es lo que le faltaba, también habría que decir. Si encima de hacer todo lo que ha hecho fuera gracioso… Pero ya no solo no lo necesita sino que no puede. Dicho esto, al Enterador le que canta la Verdad. De hecho, cree que merece su propio show en WWE.

«¿Qué me dices de R-Truth? ¿No es entretenido? Deberían hacer un programa estilo variedades con él. Especialmente con lo de Judgment Day, esa rareza total que se mezcla en su historia y los deja tan frustrados. Es genial. ¡Dominik, vaya! ¿No habías tenido un villano así en mucho tiempo, verdad? Que simplemente genera ese nivel de tensión», dice Taker en Six Feet Under.

Aquí podríamos hacer un apunte, quizá una corrección, sin intención de contradecir a la leyenda viviente. Pero el caso es que R-Truth funciona tan bien en apariciones, ya sea unos segundos tras bastidores o un segmento, pero probablemente no funcionaría tan bien en un programa con él como protagonista. Solo necesita de un momento para hacer reír a carcajadas a millones de personas. Aún así, sería interesante que WWE llevara a cabo la idea del Enterrador.