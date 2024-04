Sami Zayn: «CM Punk y yo hablamos y…»

Durante años se ha especulado con una posible mala relación entre Kevin Owens y CM Punk, motivada también por la cercancía de «KO» a The Young Bucks. No hace mucho, el que fuera Campeón Universal de la WWE comentaba:

«No tenemos ninguna relación. No creo que seamos el tipo de personas del otro. Hay como una distancia de diez pies que si entramos, tenemos que decir algo como ‘Hola’, ‘Hola’. De lo contrario, simplemente no nos hablamos, y está bien. Así está perfectamente bien. No lo sé (si Punk ha cambiado), y honestamente no me importa. Él es como es. Yo soy como soy. Así está bien».

► Sami Zayn de CM Punk

Realmente, parece que todo está bien entre ellos. Esas palabras habrían sido solo un juego de Owens, como cuando, también recientemente, él mismo bromeaba diciendo que Punk está furioso porque logró triunfar sin camiseta.

Ahora, ¿y Sami Zayn? El Campeón Intercontinental comparte sus pensamientos sobre el «Best in the World» en la misma entrevista en que lo hizo su mejor amigo con Gorilla Position:

«Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos tenido momentos buenos y malos. Cuando se presentó, pensé: ‘Solo no quiero que esto sea incómodo. Di lo que necesites decir’. Él expresó sus pensamientos, yo los míos. Fin del asunto. Simplemente no tiene sentido cargar con resentimientos. No quiero que pase y se convierta en una nube negra. Ambos trabajamos aquí. No quiero que me vea y [suspira]. Independientemente de lo que haya sucedido, pongamos las cartas sobre la mesa, borrón y cuenta nueva. ¿Entendido? ¿Bien? Perfecto. Eso es todo.

«Esa es mi forma de enfrentar, no solo a él, sino a la vida en general. Por experiencia propia, odiar a la gente solo agota. La única persona que sufre eres tú. Ellos simplemente siguen adelante, mientras tú te quedas bajo una nube de negatividad. No quiero esa nube. ¿Hubo situaciones extrañas entre nosotros en el pasado? Claro, creo que el 90% de las personas que hablen sobre Punk dirían lo mismo. En lo que a mí respecta, tenemos que trabajar juntos, estás aquí, has pasado por mucho en tu vida, así que comencemos de nuevo. Eso es todo».