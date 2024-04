The Undertaker destacó todo lo que Logan Paul ha hecho en WWE

The Undertaker es una de las voces más respetadas de la lucha libre en Estados Unidos y por lo mismo su opinión cuenta mucho. Ahora, el Enterrador solo tuvo palabras de elogio para Logan Paul, quien ha hecho buenas cosas desde que llegó a WWE.

La leyenda habló sobre la estrella de YouTube y actual Campeón de los Estados Unidos de la WWE, Logan Paul. En una entrevista exclusiva con «Six Feet Under», Taker elogió la habilidad de Paul dentro del ring y destacó su singularidad como un «outsider (persona ajena a la lucha libre)» en el mundo de la lucha libre profesional.

«Esa es la cosa clave que me gusta de él, me refiero no sólo a su atletismo y lo rápido que aprende las cosas dentro del ring. Lo que me gusta de él es que no es un animador deportivo profesional pulido», explicó ‘Taker. «Él es un ‘outsider’ que ha llegado al negocio con una gran cantidad de seguidores y una gran experiencia, así que me gusta el hecho de que sea un poco raro«.