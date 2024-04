El acuerdo Jon Moxley-NJPW: «Un apretón de manos»

La relación de Jon Moxley con NJPW viene del año 2019, el mismo en que el luchador dejó la WWE. Tuvo su primer combate en la compañía japonesa en Best Of The Super Junior XXVI, donde derrotó a Juice Robinson para convertirse en el nuevo Campeón de Estados Unidos de Peso Pesado IWGP. Cinco años después la conexión entre las dos partes es más fuerte que nunca ya que «The Death Rider» es el Campeón Mundial de Peso Pesado IWGP de «The King of the Sports».

► El acuerdo Jon Moxley-NJPW

Aún así, tanto entonces como ahora, el acuerdo se basa en un apretón de manos, según revela Moxley a Sports Illustrated:

«Cuando llegué por primera vez a Japón, quería entenderlo y participar. Eso me permitió aprender y crecer. No llegué y dije, ‘Esto es lo que hago y esto es lo que vamos a hacer’. De cada persona con la que luché, aprendí algo. Realmente he podido crecer mucho trabajando con New Japan. Ha sido una relación mutuamente beneficiosa. Ellos me entienden, y yo los entiendo a ellos. El primer acuerdo que firmé con ellos fue por seis meses. La situación encajó, así que seguimos adelante. Todavía estamos en un acuerdo de apretón de manos«.

En la misma entrevista, el campeón habla de su actual reinado:

«Todas las largas horas de vuelo, todas las lesiones, todo eso desapareció en ese momento. Todavía estoy aquí. Gran parte de la toma de decisiones en la lucha libre profesional está fuera de tu control, pero tengo esta oportunidad. Puede que nunca tenga otra. Además, ahora soy padre. Al principio, no parecía tan realista. Ni siquiera era una meta. Simplemente disfrutaba cada momento en Japón. Me encanta estar allí, entrenar allí y luchar allí. Todo en lo que me enfoco allí es la lucha libre. Eso es todo. Así que es un estado mental que me permite crecer como luchador profesional. Todo se trata de la búsqueda de la lucha libre.

«Soy el primer tipo en tener los tres títulos: WWE, AEW y IWGP. Se siente tan humillante estar en esta posición. Es un mundo diferente con el título IWGP, una oportunidad única en la vida. Así que voy a asaltar el maldito castillo«.