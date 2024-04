En las últimas semanas Ronda Rousey ha estado hablando muy negativamente de la WWE. Una de las cosas que ha comentado es que le habría gustado que la hubieran tratado como a Logan Paul en el sentido de permitirle tanto tiempo para preparar sus luchas, añadiendo que la compañía es innecesariamente peligrosa. Más recientemente, durante un episodio del pódcast de su hermano, BS w/ Jake Paul, el Campeón de Estados Unidos compartió su opinión sobre las palabras de la «Rowdy».

Logan Paul responds to Ronda Rousey’s claim of special treatment towards Paul by WWE. pic.twitter.com/ICYOoBUk2o — Wrestle Ops (@WrestleOps) April 21, 2024

► Logan Paul de Ronda Rousey

«Quiero abordar esto de manera madura porque aprecio a Ronda Rousey. Su trayectoria en las MMA es impresionante. La hemos visto crecer, sometiendo a sus oponentes. Tengo mucho respeto por ella. Cada vez que la he visto, ha sido amable. Así que cuando ella dice eso, no lo tomo como un ataque personal hacia mí en absoluto. No siento que esté atacándome. Siento que tal vez me está utilizando como ejemplo para expresar su insatisfacción con cómo fue tratada en la WWE, pero no puedo opinar sobre eso porque no conozco los detalles de su experiencia. No creo que tenga resentimiento. Puede que esté descontenta con su paso por la WWE, pero no tengo información al respecto.

«Lo único que sé es cómo trabajo y el tiempo y recursos que se me han brindado para hacer mis luchas lo mejor posible. Creo que la WWE reconoce que cuando tengo una buena lucha, lo cual sucede cada vez que me presento, el impacto y la reacción de los fanáticos son increíbles. Engancha a la audiencia. Creo que he demostrado mi valía, tanto dentro como fuera del ring, con el micrófono y en el cuadrilátero. Las impresiones que estoy dejando en la empresa son insuperables».

«Nunca he tenido más de cuatro días, al menos hasta este momento. Cuando comencé, definitivamente me daban más apoyo. No pasé por el centro de rendimiento para entrenar como luchador profesional, al igual que muchos de mis compañeros. Mi único tiempo para practicar y aprender cómo ser un luchador profesional era cuando estábamos organizando la lucha. Ahora, trabajo con compañeros que no siempre están dispuestos a dedicar tanto tiempo, y aunque más tiempo sería útil para mí, quiero ser un buen colega. Tuve una lucha en SmackDown una vez, fue mi primera lucha en televisión, y la aprendí en una semana. Nos llevó un total de cuatro horas. Puedo hacerlo, obviamente, y lo haré, pero mi habilidad para aprender las luchas, entenderlas y ejecutarlas está mejorando. Por lo tanto, el tiempo que necesito se está reduciendo. Creo que la WWE reconoce que su inversión en asegurarse de que tenga el tiempo para ofrecer las mejores luchas está dando resultados«.