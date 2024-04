Bayley: «Me alegro de tener a Jade Cargill en WWE»

Durante el SmackDown del 26 de abril y el Raw del 29 de abril va a realizarse el WWE Draft 2024 y Jade Cargill podría ser cambiada a la marca roja. Allí, según reciente palabras suyas, buscaría el Cameponato Mundial, ya que quiere ser su dueña cuando la anterior, Rhea Ripley, vuelva de su lesión: «Tengo algunas cuentas pendientes con Nia Jax. Sería genial. Creo que sería un combate increíble. Rhea Ripley, obviamente está lesionada en este momento, pero sé que volverá y espero estar sosteniendo ese título cuando regrese. (….)».

► Bayley de Jade Cargill

No obstante, si la luchadora no cambia de marca, quizá la que deba preocuparse sea Bayley, la Campeona WWE. Aunque de momento, durante estas semanas que ha estado en activo, Cargill no ha ido detrás del título que «The Role Model» ganó en WrestleMania XL. Además, la actual monarca más que temerosa está emocionada con Jade.

«Estoy emocionada de tenerla con nosotros. Sabes, pienso que es una luchadora muy única. Obviamente, tiene la apariencia necesaria. Así que estoy ansiosa por ver qué aporta a la división, porque me encanta ver cómo crece y lo que cada una puede aportar. Pero necesito ver consistencia. Necesito verte ahí fuera trabajando. Necesito ver esa conexión con los fans, porque lo tomo muy en serio. Ya ha tenido un buen comienzo, ¿sabes? Uniéndose a Naomi y Bianca. Así que… creo que ha empezado bien, y estoy emocionado por ver lo que nos depara.»

Por otro lado, volviendo al Draft, lo que sí podemos esperar es que Bayley no va a ser cambiada de marca. Eso dice una de las reglas anunciadas por la WWE, ninguna de las campeonas o campeones dejarán sus actuales programas.