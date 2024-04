Jade Cargill no lleva tanto tiempo en la WWE, casi podríamos llamarla novata, pero el suficiente como para valorar cuál es el ambiente en el vestidor. Además, ella solo conoció otro en su carrera, el de AEW, donde comenzó a luchar profesionalmente en 2021. Pero no compara ambos cuando le preguntan en The Babyfaces Podcast.

► El vestidor de WWE

«En este vestuario, las mujeres son muy solidarias entre sí. Quieren que todas salgan victoriosas. Se esfuerzan por superarse continuamente. La competencia es intensa pero saludable. ‘Tuviste un gran combate, ahora voy a salir y tener uno fenomenal’, y la siguiente persona responde: ‘Voy a superarlo.’ Todas buscan superar a la otra de una manera positiva porque queremos elevar el deporte femenino. Creemos tener el mejor vestuario de mujeres en este momento. Todas han trabajado arduamente y se han apoyado mutuamente.

«Siendo la nueva en el grupo, las demás quieren que tenga éxito. La solidaridad es palpable. En momentos difíciles, como mi primer combate en Raw, todas estuvieron ahí para ayudarme. Es un ambiente muy sano y lleno de experiencia. Todas quieren que cada una brille en el ring. Estamos pavimentando el camino para la próxima generación y demostrando por qué este es el mejor vestuario en la lucha libre femenina.»

Jade Cargill y Bianca Belair acaban de vencer a las excampeonas de parejas Chelsea Green y Piper Niven en una suerte de rivalidad que los dos equipos están teniendo y que podría llevar a las ganadoras a una oportunidad por el campeonato.

