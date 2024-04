Rhea Ripley va a necesitar estar un tiempo sin luchar en WWE debido a una lesión y el Campeonato Mundial se encuentra vacante. Durante el episodio de Raw del 22 de abril se conocerá a la nueva dueña del título. Quién será y cómo se determinará son incógnitas en estos momentos. No lo es que cuando «Mami» vuelva será para recuperar el cinturón. Ella misma lo adelantó cuando anunció su renuncia. ¿Será quien la lesionó, Liv Morgan? ¿O su rival más reciente, Becky Lynch? ¿O quizá la nueva estrella, Jade Cargill?

See you on the other side. pic.twitter.com/3aDvrFoS1g

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) April 16, 2024