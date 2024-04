Drew McIntyre está trabajando lesionado en WWE

Drew McIntyre busca venganza. Contra CM Punk, contra Damian Priest, y no va a permitir que nadie lo detenga. Ni siquiera una lesión. De hecho, como hemos estado viendo, sin ir más lejos, en este final de semana, ha estado luchando en los eventos no televisados durante la actual gira por el Reino Unido.

► Drew McIntyre está lesionado

No obstante, McIntyre está trabajando lesionado. Informa de ello Mike Johnson en PWInsider. Según apunta nuestro compañero, el luchador sufre de «codo muy hiperextendido». La lesión habría ocurrido durante su combate contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania XL.

Se desconoce si está luchando en los House Shows en tierras británicas porque es un gran activo y protegiéndose para que la lesión no vaya a más y se tomará un tiempo de descanso cuando estos terminen o el daño no es tan grave como para ello. Aunque que esté teniendo combates es una buena noticia.

De hecho, si bien no está claro cuándo se supo realmente de la lesión, McIntyre ha tenido hasta ahora cuatro luchas desde el gran evento, una en Raw, en la que pudo ganarse una oportunidad de volver a luchar por el título, y las otras tres en la mencionada gira, donde, eso sí, se lo vio con una protección:

Por cierto, durante estos eventos no televisados el nativo de Escocia no ha dejado de burlarse de CM Punk. Los fanáticos no han dejado de cantar el nombre del «Best in the World» y McIntyre ha aprovechado para continuar con su rivalidad. Punk sí está lesionado de mayor gravedad y no se espera que vuelva a luchar hasta la segunda parte de 2024.