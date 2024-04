WWE estuvo el 19 de abril de 2024 celebrando un House Show en la arena The O2 en Londres, Inglaterra, Reino Unido, del que tenemos todos los detalles mientras que otras Superestrellas fueron protagonistas del nuevo episodio de SmackDown.

► WWE Live en Londres, Inglaterra (19/4)

Jey Uso derrota a Drew McIntyre

Natalya vence a Shayna Baszler

Ricochet vence a JD McDonagh

Campeonato Mundial de Peso Pesado : Damian Priest (c) derrota a Xavier Woods

: Damian Priest (c) derrota a Xavier Woods Tegan Nox derrotaa a Piper Niven y Zoey Stark

Campeonato Intercontinental : Sami Zayn (c) derrota a Chad Gable, Finn Bálor y Gunther

: Sami Zayn (c) derrota a Chad Gable, Finn Bálor y Gunther Campeonato Indiscutible: Cody Rhodes (c) vence a Shinsuke Nakamura

I’ve been waiting for this moment and I finally got it 🔥🔥 @SamiZayn ❤️👏🔥 #WWELondon pic.twitter.com/5eZ92gU1qv — Z (@zlife1999) April 20, 2024

Cody putting himself through a table after we chanted for tables all night 😂@CodyRhodes #WWELondon pic.twitter.com/Dc7cMj653p — Steven (@StevenHuzzey) April 19, 2024

I did not expect to see a gladiator at WWE to say the least… 😭 ain't complaining though #WWELondon pic.twitter.com/03LYR9W9Cy — May 😉 (@RheaSneakylink) April 20, 2024

Hoy sábado las Superestrellas de WWE estarán luchando en un evento no televisado en Belfast, Irlanda, mientras otros luchadores y luchadoras lo harán en Erie, Pensilvania. Y el domingo la compañía cerrará la semana de shows en Fort Wayne, Indiana.

Y hablando de giras fuera de Estados Unidos que tienen programadas el imperio de la lucha libre, el 1 de abril habrá un WWE Live en Bolonia, Italia, el 2 en Viena, Austria, el 3 será SmackDown en Décines-Charpieu, Francia, el 4 Backlash France en la misma ciudad, y el 5 WWE Live en Aix-en-Provence. Y en mayo también la compañía llevará el programa de la marca azul del 25 y al día siguiente King & Queen Of The Ring 2024 a Yeda, Arabia Saudí.

Más tarde, las siguientes visitas fuera de EUA serán a Glasgow, Escocia, con el SmackDown del 14 de junio y Clash At The Castle: Scotland al día siguiente. Y unas semanas después, ya en julioel SmackDown del 5, el Raw del 8, y Money in the Bank y NXT Heatwave entre meadias, serán en Ontario, Canadá.

Por cierto, Cody Rhodes se lanzó a una mesa porque durante toda la noche los fans estuvieron pidiendo mesas.