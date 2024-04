Kenny Omega de Rossy Ogawa: «Chicas menores…»

STARDOM despidió a su fundador, Rossy Ogawa, en febrero debido a las acusaciones de intentar robar talento. Como consecuencia, el 20 de mayo, una nueva compañía realizará su primer evento bajo su mando, Marigold. Ambas noticias sacudieron la industria de la lucha libre en los últimos meses y Kenny Omega les dedicó un momento en emisión en vivo más reciente en su canal de Twitch.

► Kenny Omega de Rossy Ogawa

«Como alguien que ha vivido y respirado esto, y que tiene amigos muy cercanos en la industria. No me refiero solo a la industria de la lucha libre, sino a la industria en general. A la prensa emitida por el gobierno. A la información que manejan. Solo dejaré eso en el aire. Diría que no deberías apresurarte a creer en los elogios para esa persona, porque algún día, no sé cuándo será exactamente. Puede que no sea hoy. Puede que no sea mañana, pero algún día, la verdad saldrá a la luz. ¿Qué hará la gente con esa verdad? No lo sé. ¿La compartirán? Quizás. Muchos de los altos mandos en Japón lo saben perfectamente

«Sobre Rossy, mis comentarios son irrelevantes. No tengo mucho que decir al respecto. Simplemente pienso que, eventualmente… No me importa si Rossy es un E-Drone. Eso no es gran cosa. Él ha hecho… ni siquiera es la punta del iceberg… solo espera un poco más. Si aún estás interesado en la lucha libre y estás escuchando las historias y leyendo cosas, cuando finalmente se revele la verdad, diré una cosa: hay muchas personas que se niegan a trabajar para él por la misma razón. Algunas de esas personas están en la WWE. Algunas están en AEW. Tienen una muy buena razón para ello. No es simplemente que alguien haya decidido levantarse un día y no le guste este tipo.

«Si quieres saber por qué se mantienen en ciertas líneas, el tipo simplemente dijo: ‘Estamos buscando chicas de entre 13 y 21 años que no tengan novio ni estén casadas.’ Ya sabemos que pone a chicas menores de edad en calendarios de trajes de baño muy reveladores y las programa. Desearía que eso fuera todo lo que hace. Dejémoslo así. No quiero entrar en detalles. No quiero hacer declaraciones formales. No quiero abogados llamando a mi puerta. Por eso prefiero mantenerme en silencio. No tengo evidencia en video, solo la palabra de personas muy cercanas. Yo estoy fuera de esto. Si esas personas deciden comentar o decir algo, allá ellos. Por ahora, solo diré que aquellos que se dirijan a Marigold, les deseo mucha suerte. Espero que lo disfruten. Espero que les vaya bien. Personalmente, sería muy cauteloso al respecto. Muy, muy cauteloso.

«Mi única observación, estoy con Asuka. Eso es todo. Siempre hemos sido compañeros. Ella tiene sus razones, que probablemente sean las mismas que las mías.»

